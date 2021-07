Paul McCartney: arriva il sorprendente video dal nuovo album

Un Paul McCartney così non si era mai visto. Nelle immagini del video di “Find My Way (feat. Beck)", brano di apertura del nuovo album dell'artista, "McCartney III Imagined", superiamo i confini spazio-temporali. Rivediamo un giovane Paul, assistiamo a inquietanti scambi di identità, entriamo in affascinanti universi paralleli.

Il video è stato diretto da Andrew Donoho e co-prodotto da Hyperreal Digital, una società specializzata nella creazione di avatar digitali iper-realistici.

In "McCartney III Imagined" numerosi grandi artisti reinterpretano a modo loro le tracce preferite dell'album di "McCartney III". Il disco è uscito nel dicembre 2020 ed è il terzo album della trilogia dei dischi auto-prodotti da Paul, iniziata nel 1970 con "McCartney", proseguita nel 1980 con "McCartney II". I tre album sono stati scritti, eseguiti e prodotti da Paul in diversi momenti di isolamento. "McCartney III" è stato registrato durante il "Rockdown" e ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Tra i musicisti coinvolti n "McCartney III Imagined"Damon Albarn, Anderson.Paak, Josh Homme, Khruangbin, St. Vincent e 3D RDN dei Massive Attack.