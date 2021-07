Quando Freddie Mercury ha scritto una canzone in omaggio a Elvis Presley in soli dieci minuti

Ci sono canzoni che rimangono nella storia per il loro significato, altre per la melodia, altre ancora per il modo in cui sono state scritte. Ed è questo il caso di "Crazy little thing called love" dei Queen.

In un episodio della serie disponibile sul canale YouTube della band, "Queen the Greatest", dove vengono raccontati cinquanta momenti straordinari della storia dei Queen, Brian May e Roger Taylor hanno raccontato la particolare storia del brano uscito nel 1979, come primo singolo dall'album "The Game".

"Crazy Little Thing Called Love" non è stata solo il primo singolo dei Queen a raggiungere la prima posizione nella classifica statunitense, ma ha anche un'origine davvero fuori dal comune: il brano, infatti, è stato scritto come omaggio a Elvis Presley, in soli dieci minuti, mentre Freddie si trovava nella vasca da bagno.

"I Queen sono entrati in questo modo piuttosto indulgente di andare in studio senza idee, o con pochissime idee, e fare tutto da zero" ha ricordato Brian May, alle cui parole Roger Taylor ha aggiunto: "La prima cosa che abbiamo fatto è stata "Crazy little thing called love", e Freddie ha scritto la canzone nella vasca da bagno in circa 10 minuti."

E il 73enne chitarrista ha anche spiegato l'ammirazione di Freddie nei confronti di Elvis, ma anche del cantante Cliff Richard: "Freddie era molto affezionato a Elvis e a Cliff, devo dire. Sì, Freddie l’ha scritta molto velocemente e si è precipitato a metterla giù con i ragazzi. Quando sono arrivato lì, era quasi finita. E penso che i suoni che il tecnico del suono Reinhold Mack è riuscito ad ottenere, questi suoni molto elementari, molto reali, abbiano dato un grande contributo. Suona in modo molto autentico, tutto è un po’ come il rock and roll originale."