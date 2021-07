13 luglio 2001: Zucchero in cima alle classifiche con Baila

Il 13 luglio 2001 Zucchero è in cima alle classifiche italiane con “Baila”. La canzone (nota anche con il titolo di "Baila morena") è il primo singolo tratto dall'album "Shake" e ha ottenuto un grande successo.

"Baila" contiene campionamenti da "Take Me to the River" di Al Green e "Mannish Boy" di Muddy Waters. E' invece una citazione da "Così parlò Zarathustra" di Nietzsche la frase "devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla". Zuccherò interpreterà "Baila" anche con il gruppo messicano dei Maná.

(Foto D. Barraco)