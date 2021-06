Mark Knopfler e il su gran cuore: ha donato la sua Fender Stratocaster in beneficenza

Mark Knopfler ha donato la sua Fender Stratocaster del 2011 autografata per supportare l’associazione Streets Of London per aiutare i senzatetto, aumentati moltissimo nell’ultimo anno nella capitale britannica.

Lo strumento del fondatore dei Dire Straits, insieme al certificato di autenticità e a due foto che lo ritraggono proprio mentre firma, sarà tra i memorabilia messi in palio tramite la lotteria #ComeOnHome.

Come spesso accade quando si tratta di solidarietà, a farsi avanti non c’è solo Mark. Alla “pesca di beneficenza” si troverà anche una Squier Telecaster dei Coldplay, biglietti dei concerti di The 1975, Bastille, Rag 'n' Bone Man e Duran Duran e un pacco regalo di Liam Gallagher. Insomma, grandi nomi, premi speciali e un’ottima causa.

(foto Getty Images)