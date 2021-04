Santana è di ritorno. E le sorprese sono grandi!

Se sentivate la nostalgia del suono caldo e inconfondibile di Carlos Santana, be'... sono in arrivo buone nuove per voi.

Il musicista è infatti in piena attività creativa. Secondo le ultime notizie, Santana sarebbe al lavoro non su un solo album, ma addirittura su tre. Si tratterebbe di tre progetti diversi, dunque tre dischi distinti e separati.

Il primo è tra l'altro in fase di dirittura d'arrivo. Ha già un titolo, "Blessings And Miracles", ed è pronto ormai al 90%. C'è poi un'altra vera, grande sorpresa: nel disco suona anche un caro amico di Santana, Kirk Hammett dei Metallica. Lo ha rivelato lo stesso Carlos alla ABC News Radio Online: «Mio fratello Kirk Hammett dei Metallica suona sul disco e sta davvero spaccando tutto».

Quella tra Santana e Hammett non è la prima collaborazione dei due: Hammett aveva suonato in "Trinity", canzone del disco del 2005 di Santana "All That I Am". Poi, entrambi i musicisti avevano preso parte all'album "Give The Drummer Some" di Cindy Blackman, l'anno passato.

Blessings And Miracles" avrà anche altri ospiti speciali: Corey Glover (Living Colour), Steve Winwood (Traffic e Blind Faith) e la celebre autrice Diane Warren (che ha scritto la versione originale della canzone di Laura Pausini candidata agli Oscar, "Io sì/Seen").

(foto Getty Images)