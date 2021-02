Tiromancino ospite a Radio Monte Carlo

Mercoledì 17 febbraio alle 12 Federico Zampaglione, mente e anima dei Tiromancino, è ospite di Rosaria e Max per parlare del suo nuovo singolo "Cerotti".

La canzone è l'ultimo singolo tratto dal nuovo album dei Tiromancino, "Finché ti va", e farà parte della colonna sonora del nuovo film dell'artista, intitolato "Morrison".

"Cerotti è stata scritta da Zampaglione con Gazzelle, tra i più quotati autori della nuova generazione. Per descrivere la nuova canzone, Federico si è espresso in questi termini: «Cerotti è una canzona stropicciata e senza filtri... sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come " Morrison", il mio prossimo film». A proposito del film, il musicista lo ha raccontato con queste parole: «È una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Racconterò il confronto tra due musicisti... Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. È stata una bellissima avventura con un team di produzione eccezionale».

Il film è tratto dal libro “Dove tutto è a metà”, scritto con Giacomo Gensini nel 2017 e dovrebbe uscire in primavera.

