Mina raccontata da Massimiliano Pani: non perdere l'intervista il 16 dicembre alle 12.20!

Il 16 dicembre alle 12.20 non perdere Due come noi. Rosaria e Max intervistano infatti Massimiliano Pani, che ci guiderà in un affascinante viaggio nel mondo di Mina, alla scoperta di "Cassiopea" e "Orione". Si tratta delle prime due antologie del progetto discografico di riordino e riscoperta dell’immenso repertorio dell’artista.

I titoli si rifanno a due leggende del mito, Cassiopea, la regina d'Etiopia, e Orione, figlio di Poseidone. Entrambi mutati nelle costellazioni che da loro prendono il nome. Gli album sono dunque "costellazioni di canzoni".

Mina ne ha scelte alcune dal suo meraviglioso repertorio e ha disegnato due percorsi costituiti da stelle sonore di diversa posizione astrale, con due diversi (ma complementari) percorsi di ascolto.

Le registrazioni spaziano dal 1975 ("L'importante è finire") al 2018 ("Volevo scriverti da tanto") e non mancano due brani finora inediti, che chiudono le due tracklist.

Si tratta di "Un tempo piccolo" (in "Cassiopea"), scritta da Antonio Gaudino, Alberto Laurenti e Franco Califano, interpretata da Mina con il testo rimaneggiato della versione dei Tiromancino, e "Nel cielo dei bars" (in "Orione"), interpretata da Fred Buscaglione.

Tutte le registrazioni di "Cassiopea" e "Orione" sono state riversate in digitale, editate, restaurate, rimasterizzate e rimixate e Mina ha seguito personalmente l’intera operazione.