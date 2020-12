Andrea Bocelli e la figlia Virginia: lo show indimenticabile al Teatro Regio di Parma

Sono stati momenti di grande, intensissima emozione. Il Teatro Regio di Parma ha ospitato un live inconsueto: niente opere liriche, niente grandi momenti verdiani. Ma un indimenticabile recital di Andrea Bocelli, che ha fatto vibrare archi e chitarre, pop e musica classica, in un tempio meraviglioso della lirica.

Lo show era legato all'ultimo album dell'artista, "Believe". Andrea Bocelli è entrato cantando "You'll Never Walk Alone" e già questo ha fatto capire che la serata sarebbe stata unica.

Tanti i moneti di grande musica, dall'"Ave Maria" eseguita con la violinista Anastasiya Petryshak ad "Amazing Grace" con Clara Barbier Serrano, da "I Believe" e "Piano Pianissimo" con Cecilia Bartoli, fino a "White Christmas" con Zucchero. Ma tra i momenti più commoventi si ricorderà sempre "Halleluja" che Bocelli ha cantato con la figlia, la piccola Virginia.

Lo spettacolo è stato girato con una visione a 360 gradi e ha letteralmente proiettato gli spettatori nel cuore dell'evento e il live stream è stato un grandissimo successo.

(Foto Getty Images)