La bellissima copertina del nuovo disco di Martin Gore è di un artista davvero speciale

Martin Gore non è soltanto il co-fondatore dei Depeche Mode. Gore è anche un geniale musicista dedito a numerosi progetti da solista.

L'ultimo in ordine di tempo è un ep intitolato "The Third Chimpanzee". Anticipato dal singolo "Mandrill", il disco contiene 5 potenti tracce. Brani strumentali, ricche di una sorta di lussureggiante giungla sonora. Creato con sintetizzatori e rumori industriali, "The Third Chimpanzee" infonde proprio l'impressione di avventurarsi in una pericolosa foresta.

A ispirare Gore per questo progetto è stata la lettura di un saggio del celebre studioso Jared Diamond (suo il notissimo “Armi, acciaio e malattie", sulla storia del mondo), «Il terzo scimpanzé. Ascesa e caduta del primate Homo sapiens», che racconta come e perché gli uomini, da semplici "mammiferi di grossa taglia" siano diventati rapidamente i padroni del mondo e come stiano continuando a praticare genocidi e disastri ambientali.

Gore si è così appassionato al tema e al soggetto, che la stessa copertina del disco è stata affiata a un artista davvero particolare. Si tratta infatti di Pockets Warhol, che altri non è che una graziosissima scimmia cappuccina.

Pockets Warhol, chiamata così per il suo ciuffo bianco che la rende somigliante al grande maestro della Pop Art Andy Warhol, vive nella Story Book Farm Primate Sanctuary, una fattoria canadese che si prende cura di numerosi animali. Uno dei collaboratori della struttura un giorno ha dato alla scimmietta una scatola di colori per bambini e Pockets Warhol si è subito dimostrata degna del suo nome, realizzando quadri che sono vere opere d'arte contemporanee.

Pockets Warhol ha un gusto sopraffino del colore e gesti intensi e significativi: le sue opere sono messe in mostra e vendute e il ricavato sostiene le attività della fattoria che la ospita. La scimmietta così è diventata famosa e Martin Gore ha scelto proprio un suo quadro per la copertina di "The Third Chimpanzee". Un'opera che riflette sul rapporto tra uomini e animali, illustrata da un'opera d'arte fantastica, realizzata dalle zampette geniali di una scimmia: un perfetto cortocircuito artistico.

(Foto Getty Images)