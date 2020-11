Celine Dion spiega in cosa consista il coraggio

Celine Dion è una donna che sa come affrontare le avversità. La vita le ha donato grande fama e successo, ma le ha anche tolto molto, con la scomparsa dell'amato marito René Angélil, che ha lasciato Celine e i suo figli nel dolore, seguita poco dopo dalla perdita della madre dell'artista.

Proprio nel 2019 Celine ha pubblicato un album dal titolo programmatico: "Courage", coraggio. Adesso, Celine è tornata con la mente e con il cuore a quel periodo. E ha riflettuto profondamene sulla parola coraggio. Ha poi pubblicato un post sulla sua pagina Instagram che ci invita tutti alla riflessione:

«Un anno dopo l'uscita dell'album Courage, come definisci la parola coraggio nel 2020?

Quando un anno fa ho pubblicato l'album Courage tutti mi chiedevano cosa fosse per il coraggio e io naturalmente parlavo dei dolori e delle sfide che avevo affrontato nella mia vita. Adesso, a un anno di distanza, la parola coraggio ha per me un signiifiìcato alquanto diverso.

Appartiene ai medici, agli infermieri, a chi offre i primi soccorsi e a tutte quei lavoratori essenziali che si occupano dei bisogni del mondo, nelle circostanze più difficili. Queste anime coraggiose sono la mia definizione di coraggio e non trovo le parole per esprimere tutta la mia profonda gratitudine per quello che fate.

Infine, ma non per ultimi, attribuisco forza e coraggio a tutti quanti hanno perso delle persone care e continuano a soffrire, nell'attesa che la scienza e la medicina ci traghettino oltre questa situazione. Vi auguro (e spero) giorni migliori».

(Foto Getty Images)