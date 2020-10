Jamie Cullum: in arrivo un album natalizio

Natale si avvicina e anche gli artisti pensano a ravvivare l'atmosfera con le loro canzoni. Quest'anno, oltre agli ormai grandi classici contemporanei cantati da Mariah Carey e Michael Bublé, arriva una novità: anche Jamie Cullum ha pensato di pubblicare un album di canzoni natalizie, intitolato “The Pianoman At Christmas” .

Jamie Cullum può vantare una carriera ventennale, dieci milioni di album venduti, grandi live show e collaborazioni con artisti come Herbie Hancock e Pharrell Williams.

“The Pianoman At Christmas” uscirà il 20 novembre e Jamie lo racconta così: «Sono sempre stato attratto dalle canzoni natalizie… quelle realizzate dalle grandi orchestre, con i bei cambi di accordi, i testi mirati e senza tempo. Per questo ho provato a scrivere dieci canzoni natalizie originali, cercando di creare qualcosa di non banale e avventuroso, pieno delle atmosfere gioiose di questa fantastica stagione dell’anno. Il disco è stato realizzato nel leggendario Studio 2 di Abbey Road e spero che la cura, l'attenzione ai dettagli e la pura gioia che abbiamo messo nel realizzarlo porterà un po' di magia a questo Natale».

L’album è anticipato dal singolo "Turn On The Lights". Ecco il video.