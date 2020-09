Prince: in arrivo una canzone inedita

Arriva il 25 settembre "Cosmic Day", una canzone inedita di Prince. Il brano, tratto dal leggendario archivio dell'artista, sarà incluso nella ristampa estesa del celebre album "Sign O’ The Times" (in uscita sempre il 25 settembre). "Sign O’ The Times" è pubblicato in versione fisica, digitale e in streaming, con l’album originale rimasterizzato per la prima volta. La Super Deluxe edition comprende 63 tracce inedite, insieme a un video concerto inedito di due ore, tratto dall’archivio.

Nick The Nightfly presenterà dei brani in anteprima il 24 settembre, durante Monte Carlo Nights

"Cosmic Day” è stata registrata il 15 novembre 1986 ed era stato diffusa come frammento tra i collezionisti più appassionati. L'ascolto del brano per intero è pura magia, dal suono dell’accensione di una macchina da corsa nell’intro, fino alla chitarra urlante del finale. Nella canzone, Prince canta di un Tritone in cielo e nelle profondità del mare. «Nel mio mondo fantastico, vivo sempre lontano dal pubblico e in libertà, solitamente su una montagna, a volte su una nuvola, e persino in una grotta sott’acqua», aveva infatti dichiarato Prince

Parti della canzone erano state usate da Prince nel 1988 durante gli intervalli del tour Lovesexy.