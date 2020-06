Simply Red: riprogrammata la data italiana del tour

I Simply Red hanno annunciato la nuova data italiana del Blue Eyed Soul Tour. Il concerto era originariamente previsto il 16 novembre 2020.

Il nuovo appuntamento è fissato per il 19 novembre 2021, sempre al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Mick Hucknall ha così commentato il posticipo del tour: «Abbiamo tenuto duro il più a lungo possibile con la speranza che le cose sarebbero tornate più o meno alla normalità. La mia voce è in gran forma, eravamo prontissimi a partire e a risollevarvi il morale cantando per voi i nostri brani più energici e divertenti. Tuttavia, è ormai chiaro che il nostro tour previsto per quest’anno debba essere rimandato al 2021. Ci vediamo il prossimo anno, quando il Mondo avrà domato il virus e quest’ultimo sarà finalmente sotto controllo!».

Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati, è bene consultare la pagina delle FAQ.

I biglietti per la nuova data sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.