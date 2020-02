16 febbraio; Robbie Williams Trionfa con Angels

Il 16 febbraio 1999 Robbie Williams trionfa ai Brit Awards aggiudicandosi tre prestigiosi riconoscimenti per "Angels" (nominato Best British solo artist e Best Single) e per "Millennium" ( Best Video).

Grande successo anche per Natalie Imbruglia, che si aggiudica i premi come Best International Female artist e Best Newcomer.

(Foto Getty Images)

Guarda il video di "Angels".