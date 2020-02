15 febbraio: Billy Joel si aggiudica 2 Grammy per Just The Way You Are

Il 15 febbraio 1979 "Just The Way You Are" di Billy Joel si aggiudica i Grammy come Miglior Registrazione e Miglior Canzone dell'Anno.

I Grammy del 1979 sono ricchi di grandi artisti e celebri canzoni: la colonna sonora de "La febbre del sabato sera" si aggiudica il titolo di Album dell'anno e i Bee Gees quelli di Miglior Gruppo Pop e Miglior Arrangiamento Vocale (per "Staying Alive"); Donna Summer vince i Grammy per la Miglior Canzone R&B e la Miglior Interpretazione Vocale R&B Femminile per "Last Dance".

(Foto Getty Images)