12 febbraio: Adele trionfa ai Grammy

Il 12 febbraio 2017 Adele si aggiudica ben 5 Grammy Award grazie al suo album "25".

Adele è così l'artista che si aggiudica più premi alla 59° edizione dei Grammy: Album of the Year e Best Pop Vocal Album ("25"), Record of the Year e Song of the Year ("Hello"), Best Pop Solo Performance.

A David Bowie, scomparso l'anno precedente, sono assegnati i Grammy Best Rock Performance, Best Alternative Music Album, Best Rock Song e Best Recording Package, tutti per "Blackstar".