10 febbraio: Carol King pubblica Tapestry

Il 10 febbraio 1971 Carole King pubblica l'album "Tapestry", destinato a vendere oltre 25 milioni di copie nel mondo. Si tratta del secondo album di studio per la King. Il primo singolo tratto dal disco, "It's Too Late"/"I Feel The Earth Move" conquistò per cinque settimane di fila la prima posizione nella classifica delle 100 canzoni più vendute degli Stati Uniti.

Anche la copertina dell'album è celebre: fu scattata nella casa dell'artista a Laurel Canyon. Carole King teneva in mano un arazzo che aveva cucito con le sue mani. Nell'immagine si vede anche il gatto della King, Telemachus.

(Foto Getty Images)