5 febbraio: David Bowie registra 4 canzoni per lo show di John Peel

Il 5 febbraio 1970 David Bowie partecipa al celebre show John Peel Sunday Concert. Bowie registra 4 canzoni con Mick Ronson, che farà poi parte degli Spiders From Mars.

Bowie eseguì alla chitarra acustica "God Knows I'm Good", "Karma Man" e le cover di "Buzz The Fuzz" di Paul "Biff" Rose e "Amsterdam" di Jacques Brel, prima di essere raggiunto dal resto della band. Con Tony Visconti al basso, Mick Ronson alla chitarra e John Cambridge alla batteria eseguì "An Occasional Dream", "Cygnet Committee", "The Prettiest Star" e "Fill Your Heart" (cover da Paul "Biff" Rose poi registrata per "Hunky Dory").