4 febbraio: nasce Natalie Imbruglia

Natalie Imbruglia festeggia oggi il compleanno.

Natalie è nata a Sydney da Elliot Imbruglia, originario di Lipari, e Maexene Anderson, australiana, il 4 febbraio 1975. Ha studiato danza jazz e balletto e a soli 16 anni entra nel mondo dello spettacolo. La sua carriera ha inizio come attrice grazie alla soap opera australiana "Neighbours", dove appaiono anche artiste del calibro di Kylie Minogue e Holly Valance. All’inizio la parte dell'Imbruglia è per sole due settimane, ma il suo personaggio ottiene un grandissimo successo e rimane per oltre 100 episodi.

La carriera da cantante di Natalie Imbruglia inizia nel 1997 con l'album “Left Of The Middle”: un vero successo mondiale, premiato con 2 dischi di platino (e 8 milioni di copie vendute). Il brano che ha consacrato Natalie è “Torn” cover di Torn degli Ednaswap, band alternativa americana.

Gli altri album di Natalie Imbruglia sono "White Lilies Island", "Counting Down The Days", "Come To Life", "Male".