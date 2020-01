26 gennaio: nasce Andrew Ridgeley

Il 26 gennaio 1963 a Windlesham, nel Surrey, nasce Andrew Ridgeley. Il musicista è destinato a dar vita ai Wham! con George Michael. Nel 1984 la loro "Wake Me Up Before You Go Go" è una vera hit al di qua e al di là dell'Oceano.

Oggi Andrew Ridgeley si occupa di ambiente e inquinamento e vive con la sua compagna, Keren Woodward delle Bananarama.