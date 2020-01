22 gennaio: Adele batte ogni record!

Il 22 gennaio 2012 l'album "21" di Adele batte il record di permanenza in classifica dei Beatles e dei Pink Floyd. mantiene infatti la prima posizione nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti per ben 16 settimane. Il record precedente, di 15 settimane, apparteneva a "Sgt Pepper's" dei Beatles e a "The Wall" dei Pink Floyd.