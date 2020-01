David Bowie e George Michael tra i prsonaggi più influenti della storia britannica

David Bowie e George Michael sono stati ufficialmente inseriti tra i personaggi più influenti nella storia del Regno Unito. Ad attestarlo è l'aggiunta delle loro biografie alla nuova edizione dell'Oxford Dictionary of National Biography.

To celebrate the new year, we have added over 200 British lives to our January ODNB update, including glam rocker David Bowie, vocalist George Michael, actor Alan Rickman, and architect Zaha Hadid #ODNB2020 https://t.co/sVG5FWf11l pic.twitter.com/mgPKVej4Fs