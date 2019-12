22 dicembre: Elton John al primo posto in classifica

IL 22 dicembre 1973 "Goodbye Yellow Brick Road" di Elton John è al primo posto nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito.

L'album contiene anche la celebre hit "Candle In The Wind", nata come tributo a Marilyn Monroe e poi, dopo esser stata suonata ai funerali della Principessa Diana, associata per sempre alla tragica morte di Lady D.