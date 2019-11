2 dicembre: in onda la versione integrale di Thriller di Michael Jackson

Il 2 dicembre 1983 MTV manda in onda per la prima volta la versione integrale di 14 minuti del video "Thriller" di Michael Jackson. La clip è un capolavoro della storia della musica e fu diretta dal grande regista John Landis. Per il suo significato culturale, storico ed estetico è stato il primo video a essere incluso nella prestigiosa National Film Registry of the Library of Congress.