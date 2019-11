29 novembre: Perfect Day, cantata da Bowie, Bono, Suzanne Vega e altre star, è prima in classifica

Il 29 novembre 1997 al primo posto nella classifica dei singoli più venduti nel regno Unito c'è "A Perfect Day". La canzone era stata composta da Lou Reed e poi interpretata da un cast all star per raccogliere fondi a favore dell'iniziativa della BBC Children In Need.

Tra gli artisti che la interpretano ci sono David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Skye Edwards (Morcheeba), Suzanne Vega, Boyzone, Heather Small (M People), Evan Dando (The Lemonheads), Courtney Pine, Brett Anderson (Suede), Joan Armatrading, Laurie Anderson, Lou Reed.