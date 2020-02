Cat Stevens Yusuf live in Italia: le date

Cat Stevens Yusuf arriva in Italia per due emozionanti concerti, davvero imperdibili. Il leggendario musicista è infatti atteso con il suo show "An Evening With Cat Stevens Yusuf" il 18 luglio a Lucca, in Piazza Napoleone (in occasione del Lucca Summer Festival) e il 20 luglio a Roma, alle Terme di Caracalla.

I due live mozzafiato celebrano i 50 anni del suo celebre album "Tea For The Tillerman" (del disco fanno parte hit intramontabili come "Wild Word" e "Father And Son").

Radio Monte Carlo è radio ufficiale delle date italiane.

Le prevendite hanno inizio da venerdì 8 novembre alle 11 sui siti www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com.

E' davvero un'occasione unica per poter ascoltare dal vivo le grandi canzoni di Cat Stevens (dopo un'assenza che nel nostro paese è durata sei anni) in due cornici suggestive come Piazza Napoleone a Lucca e le Terme di Caracalla a Roma.



Cat Stevens (il cui vero nome è Steven Demetre Georgiou) è nato a Londra, nel West End, ma ha ben presto conosciuto il successo internazionale.

A fermare la sua carriera per un paio di anni, nel 1968, è stata una grave forma di tubercolosi, da cui l'artista si è ripreso, adottando anche un sound acustico e basic che gli ha conquistato una nuova schiera di fan. Tra i suoi successi maggiori di quel periodo ci sono gli album "Tea For The Tillerman", " Teaser And The Firecat", "Catch Bull At Four".

Il musicista ha anche vissuto una profonda esperienza spirituale, che lo ha portato ad abbracciare l'Islam nel 1977, cambiando il suo nome in Yusuf Islam e lasciando gloria e carriera per crearsi una famiglia e dedicarsi alla carità e alla ricerca religiosa.

Per il suo costante impegno umanitario e le sue iniziative benefiche, Cat Stevens Yusuf ha ricevuto nel 2003 il "World Social Award", in Germania, per «aver dedicato la sua vita ad aiutare i bisognosi e i malati» e nel 2004 il premio Man of Peace per il suo impegno nell' «alleviare la sofferenza di migliaia di bambini e dei loro genitori ed essersi dedicato alla promozione della pace, della riconciliazione delle persone e per aver condannato del terrorismo».

Nel 2006 Cat Stevens Yusuf è tornato alla musica. Sono così arrivati album come "An Other Cup", "Roadsinger", "Tell 'Em I'm Gone", "The Laughing Apple", per il quale ha ricevuto la sua prima nomination ai Grammy.