Dardust: il nuovo singolo in anteprima durante Monte Carlo Nights

Ascolta Monte Carlo Nights e scopri il nuovo singolo di Dardust, "Prisma".



Si intitola "Prisma" il singolo di Dardust, in uscita venerdì 27 settembre. La canzone anticipa l'atteso, nuovo album dell'artista, in arrivo nel gennaio 2020.

L'album di Dardust conclude la trilogia discografica che attraversa l’asse geografico/musicale Berlino – Reykjavík - Londra. Si tratta di un progetto di musica strumentale che unisce il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea.



Dardust racconta così "Prisma": «Goethe attraverso il prisma confutò la teoria dei colori di Newton, scoprendo che i colori si formano quando due entità come luce e oscurità si incontrano. Il prisma per me è come un oggetto magico attraverso il quale ho recuperato tutti i miei colori, dopo un periodo di oscurità personale vissuto nel 2018. È il simbolo della creatività e della musica che mi ha salvato, strappandomi da un buco nero nel quale ero finito, creando una versione migliore di me. Quando non puoi cambiare una situazione, non ti resta che cambiare te stesso. E così sono volato a Edimburgo e ho scritto questo album. "Prisma" è il primo brano».

Pianista, compositore e produttore eclettico, Dardust fa dialogare mondi sonori diversi donando loro sempre la sua impronta originale.

Da produttore e autore Dardust ha collaborato con artisti come Marco Mengoni, Fedez, TheGiornalisti, Luca Carboni e ha scritto e prodotto con Charlie Charles “Soldi” di Mahmood.