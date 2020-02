Giuseppina Torre ospite di Monte Carlo Nights

Lunedì 10 febbraio alle ore 23.00, durante Monte Carlo Nights, non perdete l'eccezionale live e l'intervista che vedono protagonista Giuseppina Torre.

Compositrice e pianista, Giuseppina ha recentemente pubblicato l’album di composizioni inedite “Life Book”, un vero e proprio “racconto di vita” in musica. Tra i brani è presente anche la composizione “Un mare di Mani” dedicata ad un argomento delicato come gli sbarchi in Sicilia.

Le musiche di “Life Book” sono state scelte anche per accompagnare il documentario di Speciale TG5 “Testimone – Liliana Segre contro l’indifferenza”

Giuseppina ha anche ricevuto numerosi premi internazionali (tra cui “International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”, agli Akademia Awards di Los Angeles) e ha firmato le musiche del documentario “Papa Francesco - La mia Idea di Arte”, tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco per il quale ha suonato in occasione del Concerto dell'Epifania. Lo scorso anno si è esibita a Piano City Milano e Piano City Palermo e ha aperto concerto de Il Volo all’Arena di Verona.