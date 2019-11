Choupette, la gatta di Karl Lagerfeld, sceglie Louis Vuitton

Choupette è una gatta bellissima, un esemplare di birmano davvero affascinante. Oltre ad essere meravigliosa, lei è un felino vip. È appartenuta, infatti, allo stilista Karl Lagerfeld, scomparso lo scorso 19 febbraio. Choupette è sempre stata insieme all'artista ed era conosciuta negli ambienti fashion. Pelo bianchissimo, occhi azzurrissimi, portamento regale e anche un po' snob... del resto era il gatto di un famoso stilista, non poteva essere altrimenti.

Alla morte del suo padrone, il felino ha ereditato parte del patrimonio di Karl, che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Insomma, un gatto davvero fortunato. Ma anche un gatto lavoratore. Sì, perché Choupette è un'influencer in piena regola. Fa anche la testimonial ovviamente. È così importante, e anche ricca, che da poco è entrata a far parte di un'agenzia che raccoglie e tutela gli animali famosi.

Ma non solo. La gatta di Lagerfeld ha partecipato anche al suo primo red carpet, durante la conferenza Pet & Co, nello splendido scenario di Parigi. Ma qui qualcosa non è sfuggita agli occhi più attenti. Choupette viaggiava su un trasportino firmato Louis Vuitton. In molti non hanno gradito questo passo falso. Eh sì, perché anche se l'animale non si è accorto di nulla, chi cura la sua immagine sa che dovrebbe vestirsi solo e unicamente con capi Chanel.

(Foto Getty Images)