Amal Clooney: lezione di stile per l'autunno

Amal Clooney si conferma come una vera regina di stile. Sempre elegante e di classe, ci regala anche questa volta una lezione di stile per affrontare le giornate lavorative in autunno.

Amal è infatti un celebre avvocato e dunque non indossa solo abiti da red carpet o serate di gala. Per affrontare la sua giornata lavorativa newyorkese, la signora Clooney sceglie quindi un abito dalla forma essenziale, lungo al ginocchio, con maniche a tre quarti. A rendere glamour l'oufit, la fantasia, a piccole foglie nere, e il dettaglio del grande bottone dorato. Poi, cappuccino in mano e borsa da lavoro nell'altra, Amal si reca ai suoi impegni alla Columbia Law School...