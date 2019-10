Letizia di Spagna ci regala un'altra lezione di stile

Lo spreco non è mai elegante. Sono passati i tempi in cui l'imperativo era "usa e getta".

Adesso a essere chic è il riciclo consapevole. E a farsene portavoce sono anche le famiglie reali. Kate Middleton è tra le vere "regine del riciclo" virtuoso e indossa spesso capi low cost e non che riutilizza sapientemente secondo le varie occasioni.

Anche la Regina Letizia di Spagna è una vera maestra di quest'arte che richiede gusto e senso dello stile. Sta adesso riscuotendo l'approvazione generale la sua scelta di indossare nuovamente una gonna con orlo con punte e lana Principe di Galles, dal prezzo di circa 100 euro.

La Regina Letizia l'aveva indossata nel gennaio scorso alla Fitur Fair. Ora la gonna low cost è ricomparsa per una visita all'International Friendship Award, alla IESE Business School di Madrid.

A renderla come nuova, la scelta di accessori diversi: l'anno scorso camicia bianca e scarpe beige, per quest'ultima occasione camicia e scarpe nere. Semplicemente molto chic.