Charlotte Casiraghi : la perfezione dello chic

Della passione di Charlotte Casiraghi per la filosofia ormai si sa quasi tutto: la bellissima nipote di Grace Kelly si è infatti laureata in filosofia alla Sorbona, ha da poco pubblicato un libro dedicato all'argomento ("Arcipelago di Passioni", scritto con il professor Roberto Maggiori) e promuove a Monte Carlo il festival filosofico Les Rencontres Philosophiques di Monaco. E proprio in occasione di questo festival, Charlotte ha anche mostrato come semplicità e disinvoltura siano la chiave dell'eleganza più chic.

Al festival infatti Charlotte si è presentata con un semplice pull nero, gonna lunga a fiori e stivali: una scelta discreta, ma decisamente perfetta.