Coco Chanel: l'omaggio di Sofia Coppola

Si intitola "In homage to Mademoiselle" ed è un film dedicato alla grande stilista Coco Chanel e al suo stile ancora oggi inimitabile.

A girare il film, ricco di immagini e video provenienti dagli archivi storici della maison Chanel, è stata la celebre regista Sofia Coppola. "In homage to Mademoiselle" è stato ideato per celebrare la mostra “Mademoiselle Privé”, in programma a Tokyo dal 19 ottobre al primo dicembre, e nasce dalla collaborazione tra la regista e il direttore creativo di Chanel, Virginie Viard.

Sofia Coppola ha raccontato così il progetto: «Ho cercato di catturare l'essenza di Chanel, ciò che Coco ha iniziato e che Karl e Virginie hanno continuato, riuscendo a trasferire la visione moderna di Coco alle donne di oggi. Chanel incarna lo stile parigino chic, ma ho cercato di mettere in evidenza anche la giocosità che Karl regalava alle collezioni con il suo approccio unico. Mi è piaciuto molto guardare le riprese di così tante belle collezioni e le donne iconiche che hanno fatto parte della storia di Chanel».