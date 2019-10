CharlizeTheron e la sua lezione di stile

Charlize Theron è una diva che sembra d'altri tempi: ricca di talento, pronta a cimentarsi in ruoli scomodi (come in Monster, in cui apparve anche terribilmente imbruttita, ma che le fruttò un Oscar, un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un Orso d'argento), sempre lontana da pettegolezzi e indiscrezioni malevole.

Della sua vita privata poco si sa. Dopo il fidanzamento con Sean Penn, Charlize, come tante donne di oggi, è in cerca dell'uomo giusto e non vuol perder tempo con flirt di poca importanza. E intanto si dedica ai suoi due figli, Jackson (6 anni) e August (2), entrambi adottati come madre single.

Charlize si fa notare anche per la sua eleganza sempre discreta, ma di classe. Guardatela in queste foto in cui semplicità e scelta perfetta dei colori (neutri) la rendono una vera regina di stile.

Catch me and my bionic hand talking all things #TheAddamsFamily tonight on @jimmykimmellive