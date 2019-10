La lezione di Monica Bellucci; a 55 anni è bella, felice e single

Il passare del tempo e le vicissitudini personali nulla possono contro il fascino autentico. La prova? Monica Bellucci. L'attrice italiana, che ha festeggiato i 55 anni, ha visto finire prima il suo matrimonio con Vincent Cassel e poi la relazione con il nuovo compagno Nicolas Lefebvre, è più splendida che mai. E davvero sicura di sé. Lo dimostrano le foto che la ritraggono a Palazzo Barberini, a Roma, per la serata celebrativa del cinema italiano, organizzata in onore dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'ente che assegna i premi Oscar.

Tante le star presenti: Kasia Smutniak, Caterina Balivo, Valeria Golino, Luca Zingaretti, Lina Wertmuller. La Bellucci brillava però di una luce davvero speciale: elegantissima in tailleur pantalone nero e con il nuovo taglio di capelli, era la prova vivente di come il fascino sia un riuscito mix di carattere e accettazione di sé.

(Foto Getty Images)