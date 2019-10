Celine Dion senza trucco svela le sue imperfezioni. Ed è bellissima!

Sempre elegantissima, sempre ricca di classe e fascino. E adesso anche sempre più bella al naturale. Celine Dion infatti si è mostrata totalmente senza trucco nel video della sua canzone "Imperfections". Un gesto coraggioso, che svela tutta la bellezza naturale dell'artista cinquantunenne.

Un viso intenso, che racconta le esperienze vissute, i dolori e i successi. Un viso autentico. In poche parole: bellissimo.

E la tendenza a non esagerare con il make up si diffonde sempre di più tra le star. Seguendo l'esempio di Jennifer Aniston e Alicia Keys, che già anni fa guidò la liberazione femminile dall'obbligo di un make up sempre più elaborato, sempre più coprente. Anche se viso al naturale non significa certo trascuratezza. La pelle del viso va infatti nutrita, pulita e protetta sempre con attenzione. Anzi, con maggior cura, visto che è quella che si decide di esporre, nuda, di fronte al mondo.

(foto Getty Images)