Amal Clooney ancora una volta maestra di stile

Amal Clooney continua a far notizia, per il suo stile impeccabile e le sue scelte professionali e personali. Avvocato impegnato in cause umanitarie di rilievo internazionale, madre irreprensibile di famiglia, moglie di uno degli uomini più ambiti del mondo, George Clooney, Amal non presta mai il fianco a indiscrezioni, pettegolezzi, cadute di gusto.

Un vero modello a cui ispirarsi. Come nelle immagini postate qui sotto. Amal non è su un red carpet o un evento gremito di celebrità. Semplicemente, è in strada, a New York. Ma la sua eleganza è perfetta e irresistibile: un pullover essenziale e una gonna dritta. A fare la differenza, il colore deciso scelto per il completo.

(Foto Getty Images)