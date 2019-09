Semplicità ed eleganza: la lezione di stile della Principessa Sofia

Non solo i Reali di Gran Bretagna e Spagna: anche quelli di Svezia ci regalano bellissime lezioni di stile.

Guardate infatti queste foto della Principessa Sofia di Svezia. L'ex modella e star della tv, che ha sposato il Principe di Svezia Carl Philip, è in Italia, a Capri, per le nozze di una cara amica, Carolina Pihl. E ha scelto di indossare un outfit davvero molto elegante nella sua semplicità. Inoltre, dando una vera lezione di stile, ha scelto un abito low cost (di una nota catena d'abbigliamento) che ha un prezzo di 49.95 euro. Dimostrando che si può essere regali anche vestendo capi dai costi contenuti.

Una scelta (in sintonia con i gusti di Kate Middleton e della Regina Letizia di Spagna) che avvicina la Principessa a tante altre ragazze di tutto il mondo, che non hanno sposato teste coronate. E l'esempio di come si possa essere al tempo stesso eleganti, giovani e disinvolte, senza spendere una fortuna.

(Foto Getty Images)