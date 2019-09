Charlotte Casiraghi: sempre più affascinante a Toronto

Charlotte Casiraghi è sempre e ovunque una vera regina di stile. Guardate le sue ultime foto, scattate al Toronto International Film Festival, per l'anteprima del film "Our Lady Of The Nile".

Charlotte è elegantissima con il suo tailleur nero, dai pantaloni a sigaretta, con sandalo di sofisticata semplicità. Un look minimalista e asciutto, di grandissimo effetto.

Ad scatenare però i commenti più entusiastici è stato il suo nuovo hairstyle. Charlotte ha infatti i capelli lunghi, impreziositi da una bellissima frangia. C'è da scommettere che la sua nuova pettinatura diventerà una tendenza della stagione a venire.

(foto Getty Images)