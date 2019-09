Yves Saint Laurent sceglie Patti Smith per la sua nuova campagna

La maison Yves Saint Laurent ha scelto come nuovo volto un'artista leggendaria e anticonvenzionale: Patti Smith. Musicista, poetessa, pittrice e scrittrice, Patti Smith ha attraversato come una luce sempre fiammeggiante il panorama artistico di oltre cinquant'anni e adesso, splendida 72enne, continua a creare con energia rivoluzionaria.

Fa però davvero notizia che un brand sofisticato ed esclusivo come Saint Laurent abbia deciso, scegliendo Patti Smith come volto per la Collezione Primavera 2020, di abbracciare senza riserve un'idea di bellezza davvero moderna e fuori dai canoni. Eleggendo una donna di 72 anni, che mai si è piegata ai canoni estetici più seguiti, a immagine per una sua collezione.

Una bellissima lezione di energia e fascino, che fa implodere i canoni più ovvi di giudizio e dà valore a ciò che è originale e unico.

Yves Saint Laurent aveva già, in passato, scelto come testimonial personaggi iconici come Courtney Love, Marilyn Manson, Daft Punk e Joni Mitchell.

La campagna di cui Patti Smith sarà protagonista sarà realizzata molto probabilmente a New York, città del cuore dell'artista, con gli scatti del fotografo Steven Sebring.

(foto Getty Images)