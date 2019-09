Appuntamento nel capoluogo lombardo, dal 17 al 23 settembre, con la Milano Fashion Week Spring/Summer 2020. Come sempre, grande è l'attesa per una manifestazione che porta in città grande moda, nuove idee, giovani e influencer e galvanizza con le sue iniziative e la sua creatività le vie di Milano e i social. Quest'anno i temi in primo piano sono la condivisione (perché l'appuntamento con la Fashion Week sia diffuso e condiviso con i cittadini, per scoprire la qualità e la creatività del Made in Italy e la cultura del bello e ben fatto, come ha dichiarato l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Commercio, Moda e Design Cristina Tajani); la sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente e delle condizioni dei lavoratori; il sostegno e la valorizzazione dei giovani talenti emergenti.

I numeri:

58 sfilate

110 presentazioni

4 presentazioni su appuntamento

51 eventi in calendario

170 collezioni

Le novità:

Sfileranno per la prima volta Peter Pilotto, Boss, Simona Marziali-MRZ, vincitrice di Who’s on Next 2018, DROMe e Shuting Qiu

I luoghi:

Le location protagoniste saranno la Sala Cariatidi di Palazzo Reale e lo Spazio Cavallerizze (Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci). Il maxi-schermo in corso Vittorio Emanuele, angolo piazza San Babila trasmetterà video delle sfilate e contenuti speciali.

Il video:

Per raccontare la Milano Fashion Week Spring/Summer 2020 è stato pubblicato anche un video davvero emozionante, che celebra la diversità, l'unicità e i valori dell'inclusione. Eccolo:

