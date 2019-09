Karl Lagerfeld: il grande stilista avrebbe compiuto oggi 86 anni

Karl Lagerfeld avrebbe compiuto 86 anni il 10 settembre. Il grande stilista, soprannominato Kaiser per la sua autorevolezza e carisma, era infatti nato ad Amburgo il 10 settembre 1933.

Fotografo, stilista e direttore creativo delle maison Chanel e Fendi, oltre che della linea che porta il suo nome, Lagerfeld si è spento il 19 febbraio del 2019.

La sua eredità artistica non sarà però dimenticata. Lo Special Prize di LVMH, dedicato a un giovane stilista di talento, è stato infatti battezzato Karl Lagerfeld Prize in suo onore (Lagerfeld era stato membro della giuria del concorso fin dagli inizi). A vincere l'edizione 2019 è stato il sudafricano Thebe Magugu, che ha superato 1.700 candidati e ha vinto 300.000 euro, oltre a un anno di coaching presso il gruppo Lvmh.

A settembre parte anche il “The White Shirt Project”: un omaggio a Lagerfeld e alla sua passione per il numero 7. Infatti sette tra gli amici più cari dello stilista (tra loro Kate Moss, Cara Delevingne, Diane Kruger e Amber Valletta) hanno creato la loro versione delle sue celebri camicie. I modelli saranno espstti presso il quartier generale di Lagerfeld in Rue Saint-Guillaume durante la Paris Fashion Week, e poi prodotti in 77 esemplari messi in vendita a 777 euro. I fondi ricavati saranno donati a Sauver la Vie dell’Università Paris Descartes.

Il 27 settembre sarà invece presentata la collezione di make-up creata da Karl Lagerfeld e L'Oréal Paris, composta da una palette di ombretti in nove tonalità, due correttori, un mascara, un eyeliner e il rossetto Rouge à lèvres color riche satin (disponibile in sei tonalità: Kultured, Ironik, Provokative, Karismatic, Kontrasted).

Infine, arriva in libreria un volume dedicato allo stilista e alle sue creazioni per Chanel: “Lagerfeld: The Chanel Show”.

(Foto Getty Images)