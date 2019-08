Celine Dion simbolo delle donne indipendenti

E' Celine Dion l'artista scelta per la copertina dell'edizione limitata di Harper's Bazaar in edicola a settembre.

Si tratta di un'immagine potente e bellissima, firmata da Carine Roitfled (global fashion director del magazine e già direttrice di Vogue Paris) per lo styling e dal fotografo Mario Sorrenti.

Celine Dion è in buona compagnia: per celebrare le «donne indipendenti, che rompono le regole, sono d'ispirazione e creano un precedente», come afferma il mensile, sfilano le foto di Alicia Keys e Kate Moss, dell'attrice Shailene Woodley e della modella Christy Turlington.

Come ricorda la Roitfield «non c'è niente di più iconico che essere originali. Nessuno prima di te o dopo di te. E niente imitazioni, perché non saprebbero da dove iniziare. Il loro atteggiamento e la fiducia in loro stesse sono d'ispirazione per tutti».

(Foto Getty Images)