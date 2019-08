Jackie Kennedy: la sua lezione di stile al mare è un esempio anche oggi

Il tempo può passare, ma l'eleganza di Jackie Kennedy non tramonta mai. Jacqueline nata Bouvier, poi sposata Kennedy e infine Onassis è davvero l'emblema dell'eleganza più sofisticata e proprio per questo più discreta, suggerita e mai urlata.

La sua è una vera lezione di stile che rimane insuperabile ancora oggi. Basta guardarla per trarre ispirazione dalla sua classe. Perfino per le giornate di vacanza, quando si vorrebbe essere disinvolte e confortevoli, l'esempio di Jaclkie è perfetto.

Durante le sue celebri vacanze in Italia, a Capri, Jackie aveva lanciato i pantaloni a sigaretta con l'orlo poco sopra la caviglia, detti poi appunto capri, da indossare a piedi nudi o con i sandali isolani. Non mancavano mai poi degli accessori precisi: il foulard e gli occhiali da sole oversize (due modelli furono creati appositamente per lei dalla rinomata Maison François Pinton).

Le gonne erano lunghe e dalla fantasia minuta, strette in vita da una cintura. Abbinate a una maglia scura e naturalmente a una borsa di paglia. Semplice, ma sicuramente chic.

(Foto Getty Images)