Rania di Giordania: lezione di stile (e semplicità) davvero regale

Rania di Giordania ha nuovamente conquistato i fan (e il web) con il suo stile davvero semplice, ma regale al tempo stesso.

In questo periodo di caldo e afa impietosi, Rania mostra come si può essere impeccabili anche con i capelli lunghi. La Regina ha infatti raccolto la sua chioma, sempre lucida e vaporosa, in una coda molto alta sulla nuca, coprendo la fronte con una frangia laterale.

Grande semplicità, ma eleganza assicurata. La coda alta inoltre slancia la figura e si adatta a ogni tipo di viso. (Foto Getty Images)

SCOPRI LO STILE ELEGANTE DI RANIA DI GIORDANIA