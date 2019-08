Vogue For Milano: l'edizione 2019

Si rinnova l'appuntamento con Vogue For Milano, la manifestazione che celebra Milano come città capitale della moda Made in Italy e che si apre democraticamente a tutti coloro i quali vogliono vivere il suo mix inimitabile di emozioni, musica, poesia e arte.

Vogue For Milano, giunta alla sua undicesima edizione, si svolge quest'anno il 12 settembre. Organizzato da Vogue Italia (con il patrocinio del Comune di Milano), l'evento anima le vie del centro cittadino con la Vogue Italia Street Party, tra poeti, musicisti, artisti e cheerleader e culmina con la performance musicale di Levante in Piazza del Duomo. Tante le iniziative interattive per coinvolgere la cittadinanza in una vera e propria feste dedicata alla creatività e alla bellezza. Come di consueto, all'iniziativa aderiscono i brand e le boutique cittadine delle zone del centro e del quadrilatero della moda.

«Il mondo della moda in questi anni si interroga su come diventare più democratico e inclusivo. Ma se c’è un evento che, fin dalla sua nascita, punta ad aprire le porte del nostro mondo al grande pubblico è proprio la Vogue for Milano. Per questo è più attuale che mai» ha dichiarato il direttore di Vogue Italia Emanuele Farneti. «Oggi quindi la Vogue for Milano non lascia, ma piuttosto raddoppia: diventando una grande festa per la città, oltre a un concerto in Piazza del Duomo. Una celebrazione fatta di parole, musica, emozioni».

Il tema della Vogue Night For Milano (e del numero di settembre di Vogue) è “Words matter”. Con un invito a tutti i partecipanti per indicare quali sono, nel 2019, le parole che meritano di essere salvate.

Vogue Night For Milano è anche un evento benefico: i brand aderenti alla manifestazione realizzeranno infatti oggetti in edizione limitata il cui ricavato sarà devoluto a sostegno di due progetti per i bambini e i ragazzi di Quarto Oggiaro.

SCOPRI DI PIU' SUL SITO VOGUE FOR MILANO 2019

