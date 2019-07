Penelope Cruz ancora più chic con il nuovo look

Penelope Cruz è sempre una regina di stile. Ci aveva già conquistato quest'anno con il bellissimo abito-omaggio a Karl Lagerfeld, indossato durante la prima sfilata seguita alla scomparsa del grande stilista. E l'approvazione per il suo look era stata universale.

Adesso Penelope attira una volta di più i riflettori con il suo nuovo taglio di capelli. L'attrice spagnola ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto in cui ha i capelli corti. Corti, ma non cortissimi. Lunghi sulle spalle, a enfatizzare i suoi occhi e il suo viso. E con una leggera schiaritura sulle punte.

I like e l'approvazione per questo cambio d'immagine non si sono fatti attendere. E molte fan senz'altro vorranno seguire il suo esempio di stile...

(Foto Getty Images)