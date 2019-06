Monica Bellucci in fiore: il fascino non dipende dall'età

Monica Bellucci è la prova vivente che con l'età si può solo conquistare fascino. Guardatela, a 54 anni, nelle ultime foto pubblicate sulla sua pagina Instagram.

La Bellucci indossa un abito lungo a fiori, come vuole la tendenza moda per la Primavera/Estate 2019. Si mostra sensuale, femminile e molto, molto di classe. L'abito è di un noto brand italiano, con ortensie, peonie, tulipani e tanti fiori campestri; non manca un'altra tendenza di stagione, quella dei pois.

In foto Monica Bellucci appare con il suo compagno Nicolas Lefebvre, ex modello, scenografo, artista e gallerista. La coppia era stata avvistata insieme il 19 febbraio di quest'anno, in occasione della sfilata Chanel Fall Winter 2019/2020.

(Foto Getty Images)