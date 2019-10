I colori degli abiti influenzano l’umore

A chi di voi non è capitato qualche volta di svegliarsi al mattino e aver voglia di vestirsi di un preciso colore o di alcune tinte, più o meno chiare? È un po’ come se la nostra mente necessitasse di quel dato colore perché ci fa sentire meglio o è più in linea con il nostro modo di essere. A dire il vero una correlazione tra i colori degli indumenti indossati e il nostro umore c’è e le ragioni, ovviamente, sono di natura psicologica.

Con i colori innanzitutto si comunica e Sigmund Freud questo lo anticipava, ritenendo che la percezione dei colori potesse essere un’alternativa al sistema verbale. Anche l’Università di Padova ha studiato l’argomento e le ricerche effettuate hanno messo in luce come a colori chiari e accesi corrispondano emozioni positive, mentre le sensazioni positive sono generalmente da associare a colori cupi e scuri.

Fin qui niente di particolarmente nuovo. Ma gli studi diventano più dettagliati quando prendono in considerazione anche altri parametri quali la saturazione o la combinazione tra diversi colori. Il giallo, per esempio, se lo accostiamo al nero trasmette una sensazione di paura, mentre se al nero si abbina il rosso è la rabbia l’emozione suscitata.

Si tratta di associazioni mentali che il nostro cervello fa in maniera inconscia. Al grigio e al nero ad esempio associamo l’idea della morte e al giallo quella del sole. Anche se non sempre è così scontato. Il nero, infatti, se talvolta trasmette negatività perché richiama l’idea del lutto, può anche rappresentare professionalità e serietà. Non a caso in occasioni più formali si tende a vestirsi in total black. Il rosso può rappresentare energia e passione, ma anche rabbia e aggressività. Il marrone è un colore dal significato positivo, perché ispira tenacia e pazienza. Anche il lilla è un bel colore giacché è associato alla sensibilità mentre l’azzurro si accosta alla serenità. Il giallo è il colore del buonumore, assieme all’arancio. Tutto il contrario del grigio che infonde invece tristezza e malinconia.

Al di là delle preferenze personali tra i vari colori, ora potete scegliere con maggiore cognizione di causa quali indossare, in base a ciò di cui avete bisogno.



[Fonte: www.amando.it]