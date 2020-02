Milano Fashion Week: il pane si veste alla moda. E si tinge di blu!

E' tempo di Milano Fashion Week: dal 18 al 24 febbraio il capoluogo meneghino è pronto a ospitare le sfilate, le tendenze, gli influencer e gli street style più glamour ed eleganti del mondo fashion.

Una vera ondata di estro, creatività e colore che contagia l'intera città e adesso... anche il pane! Infatti Matteo Cunsolo, maestro panificatore di Parabiago, ha creato il pane "vestito" nel colore Pantone del 2020: il Classic Blue 19-4052. Come ha dichiarato al magazine D, Cunsolo desiderava «Rendere il pane protagonista e far capire al pubblico che questo prodotto, apparentemente semplice, può essere sorprendente, buono, alla moda... in continua trasformazione ed evoluzione, rispettoso dell’antica tradizione fornaia, ma capace di adattarsi alle tendenze, che riesce ad interpretare le differenti realtà contemporanee passando dalla moda, all’arte e al design senza tralasciare il gusto e il rispetto della materia prima».

E' nato così il pane blu, ottenuto grazie a un infuso a base di Butterfly Pea (Clitoria ternatea), noto come “pisello blu” o “pisello cordofan”. Il pane ottenuto ha sfumature bluastre sulla crosta e un bel blu all'interno. Il sapore è un po' dolce e ricorda l'erba e la fragranza dei legumi. (Foto Getty Images)